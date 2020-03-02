Державна зернова корпорація виплатила китайcькій компанії 4 мільйона доларів за рішенням суду

Найбільший державний зернотрейдер, "Державна продовольчо-зернова корпорація", програла судовий спір на 4 млн доларів китайській компанії ССЕС у міжнародному арбітражному суді при GAFTA (Міжнародна асоціація торгівлі зерном і кормами, Grain and Feed Trade Association).

Про це в інтерв’ю Економічній правді повідомив в.о. голови правління Саймон Чернявський.

"На жаль, корпорація зайняла пасивну позицію в судовій суперечці, і вже програла перше рішення на 4 мільйони доларів. Зараз ми посилюємо юридичну позицію ДПЗКУ в цьому питанні і будемо намагатися знайти конструктивне рішення шляхом переговорів з китайською стороною", - заявляє Чернявський.

За його словами, зазначена сума вже виплачена китайській компанії.

Чернявський пояснив, що в 2015 році між ДПЗКУ та ССЕС був підписаний додаток №3 до кредитною угоди на 1,5 млрд доларів, що була підписана з китайським Ексімбанком у 2012 році.

Китайська сторона вважає, що відповідно до додатку №3, на кожну тонну зернових, експортовану ДПЗКУ не тільки в Китай, а й в будь-яку іншу країну, корпорація зобов'язана виплатити китайській ССЕС 5 доларів комісії. І це – додатково до виплат відсотків по кредиту і плати за його обслуговування.

На думку китайської сторони, ДПЗКУ не виконує цей пункт, і ССЕС звернулася в GAFTA.

"На сьогодні сума претензій ССЕС близько 82 млн доларів, але якщо додати туди 2018 і 2019 рік, які ще не входить в зазначену суму, то потенційна сума позову може скласти до 126 млн доларів", - додав керівник ДПЗКУ.

За інформацією Чернявського, на сьогодні залишок боргу по кредиту ДПЗКУ - понад 1 млрд доларів. На рахунках корпорації залишилося менше 387 млн доларів з отриманих 1,5 млрд доларів кредитних коштів.

"Цих грошей вистачить для продовження регулярних виплат за кредитним договором тільки до липня 2021 року. Бездіяльність у вирішенні цієї проблеми може призвести до активації державної гарантії і коштувати Україні понад 900 млн доларів бюджетних грошей. І це без урахування можливих штрафів і судових витрат", - заявив він.

В.о. голови правління додав, що він ще на початку лютого повідомив про ситуацію Міністерство розвитку економіки, сільського господарства і торгівлі, а також членів аграрного комітету Верховної Ради, представив можливі шляхи виведення корпорації з кризи, основний з яких - реструктуризація боргу.

Повний текст інтерв’ю чекайте згодом на "Економічній правді".