Міжбанк: гривня продовжує дешевшати
Понеділок, 2 березня 2020, 18:10
2 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,87 – 24,89 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,87 - 24,89 гривні;
Євро – 27,67 - 27,69 гривні;
Нагадуємо:
2 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,69 – 24,72 гривні за долар.
28 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,64 – 24,68 гривні за долар.
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 2 березня на рівні 24,59 гривні за долар.
Економічна правда
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