Всі розділи
Укр / Рус

Торги на міжбанку закрилися підвищенням долара

Вівторок, 3 березня 2020, 09:43
 

2 березня торги валютного міжбанку в секторі долара стартували з рівнів 24,69/24,72 і закрилися на позначці 24,87/24,89.

Як повідомляє Finance.ua Станом на 11:30 курси долара на міжбанку опинилися на позначці 24,78/24,81.

Близько 12:20 долар, вийшовши в реальну сферу, підвищився до 24,83/24,85.

До 14:00 долар не змінив свого розташування. Станом на 14:30 котирування долара продовжили підвищення і опинилися в зазначену годину на позначці 24,87/24,89

Котирування гривні до долара на закритті міжбанку так само встановилися на рівні 24,87 – 24,89 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 22 копійки, встановивши його на 3 березня на рівні 24,81 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,60 (на 29 лютого -  26,98 гривні).

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

міжбанк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Міжбанк: гривня продовжує дешевшати 2 березня 2020, 18:10
Курс валют на 2 березня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки 2 березня 2020, 11:15
Міжбанк: гривня знижується, курс євро перетнув психологічну позначку 28 лютого 2020, 17:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!