Торги на міжбанку закрилися підвищенням долара

2 березня торги валютного міжбанку в секторі долара стартували з рівнів 24,69/24,72 і закрилися на позначці 24,87/24,89.

Як повідомляє Finance.ua Станом на 11:30 курси долара на міжбанку опинилися на позначці 24,78/24,81.

Близько 12:20 долар, вийшовши в реальну сферу, підвищився до 24,83/24,85.

До 14:00 долар не змінив свого розташування. Станом на 14:30 котирування долара продовжили підвищення і опинилися в зазначену годину на позначці 24,87/24,89

Котирування гривні до долара на закритті міжбанку так само встановилися на рівні 24,87 – 24,89 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 22 копійки, встановивши його на 3 березня на рівні 24,81 гривні за долар. Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,60 (на 29 лютого - 26,98 гривні).

Економічна правда