Курс валют на 2 березня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
2 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,69 – 24,72 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,76 - 24,79 гривні;
Євро – 27,44 - 27,46 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,44 – 24,69 гривні. Євро купують по 26,83 гривні, продають по 27,25 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 24,46 - 24,61 гривні, євро - 26,91 - 27,14 гривні.
Нагадуємо:
28 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,64 – 24,68 гривні за долар.
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 2 березня на рівні 24,59 гривні за долар.
Економічна правда
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