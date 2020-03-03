Тягар для банків: частка "поганих кредитів" в Україні становить майже 50%

Частка непрацюючих кредитів (NPLs) в Україні становила 48,4% на початок 2020 року, переважна більшість "поганих" кредитів (75%) сконцентрована в державних банках.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

У НБУ зауважують, що висока частка NPLs – результат кредитної експансії минулих років, коли стандарти оцінювання платоспроможності позичальників були низькими, а права кредиторів недостатньо захищеними. Інша вагома причина – практика кредитування пов’язаних осіб, що припинили обслуговувати кредити під час кризи.

Частка NPLs залишається вкрай високою протягом останніх років, хоча поступово скорочується із 2018 року.

"На сьогодні всі непрацюючі кредити визнані банками, рівень покриття їх резервами постійно зростає та становить приблизно 95%. Тому надалі непрацюючі кредити суттєво не впливатимуть на фінансові результати та капітал банків.

Проте велика їх частка – тягар для банківського сектору, особливо для держбанків, у яких сконцентровано приблизно 75% NPL сектору (близько 45% припадає на Приватбанк)", - йдеться у повідомленні.

НБУ наголошує, що банки мають інтенсивніше розчищати баланси: непрацюючі кредити слід реструктурувати, продати чи списати.

Нагадуємо:

Верховна рада може надати право державним банкам продавати непрацюючі кредити на прозорих аукціонах зі знижкою, як це роблять Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та комерційні банки.

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