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Погані кредити – спосіб підвищити ВВП. Ні, це не жарт

Погані кредити – спосіб підвищити ВВП. Ні, це не жарт

Верховна Рада повинна запустити прозорий продаж поганих кредитів державних банків.
Понеділок, 11 листопада 2019, 08:18
Олексій Мовчан
народний депутат "Слуги народу", голова підкомітету з публічних закупівель та ефективного управління державним та комунальним майном, комітет економічного розвитку ВР

Погані кредити, тобто - безнадійні,  є в кожної банківській системі. Ситуація із ними складна не лише в Україні, а і в багатьох розвинених державах світу.

Левова частка поганих кредитів в Україні знаходиться на балансах збанкрутілих банків, які перейшли в ліквідацію через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Ці погані кредити вже продаються за ефективною моделлю – через електронні аукціони ProZorro.Продажі.

Загалом таких кредитів вже продано на 10 млрд грн, проведено 8,4 тисяч торгів, середній показник росту ціни складає 12.22%.

Використовують моделі класичного англійського аукціону - з зростанням ціни лоту або голландський - із зменшенням ціни. І це  працює. 

Наприклад, аукціони ФГВФО. Голландський аукціон зі зниженням ціни.

Англійський, де ціна зростала, за посиланням.

Утім проблема поганих кредитів стосується не лише збанкрутілих або комерційних банків, а і живих, тільки державних.

Частка поганих кредитів в  банківській системі залишається досить значною і станом на 01.07.2019 року складає 51% або 581 млрд грн, з яких 65% або 415 млрд грн припадає на державні банки Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк.  Це десь як  ⅓ державного бюджету України на 2020 рік.

Утім, на відміну від ФГВФО, державні банки продовжують реструктуризацію своїх поганих кредитів замість продажу на аукціонах, а держава змушена докапіталізовувати державні банки для недопущення їх банкрутства.

Ця процедура може зайняти десятки років із сьогоднішніми темпами зменшення частки поганих кредитів в портфелях банків.

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В умовах крайньої необхідності в економічному зростанні, задекларованого урядом Олексія Гончарука зростання ВВП 5-7%, цю проблему необхідно вирішувати вже існуючими інструментами і швидко.

Тобто продавати права вимоги через електронні аукціони, як це вже роблять із 2016 року в ФГВФО.

Дослідження Київської школи економіки щодо продажу поганих кредитів в Україні говорить, що продаж 10% такої заборгованості банками дають зростання в 0,5% ВВП.

Отже, якщо ми почистимо банківську систему від такого обтяження, то забезпечимо обіцяне економічне зростання.

Я зареєстрував законопроект №2272, який зможе надати керівництву державних банків законний інструмент для продажу активів зі знижкою. Більше того, законопроектом пропонуються  зміни в низку інших законів.

Усі вони мають на меті захистити кредитора, збільшити надходження від продажу "поганих кредитів", унеможливити корупційні ризики і схеми, через які блокується продаж прав вимог через суди , покращити якість активів, зменшення безнадійної заборгованості у державних банків та повернення резервів, що були сформовані для покриття збитків безнадійної заборгованості, до бюджету.

Верховна рада повинна надати можливість державним банкам користуватися можливість знижувати обтяжливу долю поганих кредитів у прозорий та конкурентний спосіб, як роблять у ФГВФО та комерційні банки.

Уряд Гончарука наразі має неймовірну можливість запустити прозорий продаж поганих кредитів державних банків, щоб наповнювати бюджет, захистити права кредиторів, що в свою чергу знизить ризики для банків і знизить вартість запозичень для місцевого бізнесу.

Тобто все, що треба зробити уряду у питанні розміром в 400 млрд грн – це мати політичну волю та бажання почистити державні банки від зайвих обтяжень після прийняття законопроекту №2272, щоб перейти від  реформаторської мрії до практичного механізму відновлення банківського сектору та зрештою - зростання економіки.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
кредит ФГВФО Prozorro законодавство

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