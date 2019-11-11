Погані кредити – спосіб підвищити ВВП. Ні, це не жарт

народний депутат "Слуги народу", голова підкомітету з публічних закупівель та ефективного управління державним та комунальним майном, комітет економічного розвитку ВР

Погані кредити, тобто - безнадійні, є в кожної банківській системі. Ситуація із ними складна не лише в Україні, а і в багатьох розвинених державах світу.

Левова частка поганих кредитів в Україні знаходиться на балансах збанкрутілих банків, які перейшли в ліквідацію через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Ці погані кредити вже продаються за ефективною моделлю – через електронні аукціони ProZorro.Продажі.

Загалом таких кредитів вже продано на 10 млрд грн, проведено 8,4 тисяч торгів, середній показник росту ціни складає 12.22%.

Використовують моделі класичного англійського аукціону - з зростанням ціни лоту або голландський - із зменшенням ціни. І це працює.

Наприклад, аукціони ФГВФО. Голландський аукціон зі зниженням ціни.

Англійський, де ціна зростала, за посиланням.

Утім проблема поганих кредитів стосується не лише збанкрутілих або комерційних банків, а і живих, тільки державних.

Частка поганих кредитів в банківській системі залишається досить значною і станом на 01.07.2019 року складає 51% або 581 млрд грн, з яких 65% або 415 млрд грн припадає на державні банки Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк. Це десь як ⅓ державного бюджету України на 2020 рік.

Утім, на відміну від ФГВФО, державні банки продовжують реструктуризацію своїх поганих кредитів замість продажу на аукціонах, а держава змушена докапіталізовувати державні банки для недопущення їх банкрутства.

Ця процедура може зайняти десятки років із сьогоднішніми темпами зменшення частки поганих кредитів в портфелях банків.

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В умовах крайньої необхідності в економічному зростанні, задекларованого урядом Олексія Гончарука зростання ВВП 5-7%, цю проблему необхідно вирішувати вже існуючими інструментами і швидко.

Тобто продавати права вимоги через електронні аукціони, як це вже роблять із 2016 року в ФГВФО.

Дослідження Київської школи економіки щодо продажу поганих кредитів в Україні говорить, що продаж 10% такої заборгованості банками дають зростання в 0,5% ВВП.

Отже, якщо ми почистимо банківську систему від такого обтяження, то забезпечимо обіцяне економічне зростання.

Я зареєстрував законопроект №2272, який зможе надати керівництву державних банків законний інструмент для продажу активів зі знижкою. Більше того, законопроектом пропонуються зміни в низку інших законів.

Усі вони мають на меті захистити кредитора, збільшити надходження від продажу "поганих кредитів", унеможливити корупційні ризики і схеми, через які блокується продаж прав вимог через суди , покращити якість активів, зменшення безнадійної заборгованості у державних банків та повернення резервів, що були сформовані для покриття збитків безнадійної заборгованості, до бюджету.

Верховна рада повинна надати можливість державним банкам користуватися можливість знижувати обтяжливу долю поганих кредитів у прозорий та конкурентний спосіб, як роблять у ФГВФО та комерційні банки.

Уряд Гончарука наразі має неймовірну можливість запустити прозорий продаж поганих кредитів державних банків, щоб наповнювати бюджет, захистити права кредиторів, що в свою чергу знизить ризики для банків і знизить вартість запозичень для місцевого бізнесу.

Тобто все, що треба зробити уряду у питанні розміром в 400 млрд грн – це мати політичну волю та бажання почистити державні банки від зайвих обтяжень після прийняття законопроекту №2272, щоб перейти від реформаторської мрії до практичного механізму відновлення банківського сектору та зрештою - зростання економіки.