Фонд гарантування вкладів перевів у банки-банкрути понад 1 мільярд

У січні-лютому 2020 року загальна сума надходжень коштів до неплатоспроможних банків склала 1,17 мільярдів.

Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів.

"Протягом перших двох місяців 2020 року загальна сума надходжень коштів до неплатоспроможних банків склала 1 169,4 млн грн. Від продажу активів банки отримали 1 039,4 млн грн, погашення кредитів – 123,1 млн грн, оренди майна – 6,9 млн грн", - йдеться у повідомленні.

У лютому 2020 року на рахунки банків, що ліквідуються, надійшло 511,8 млн грн. Сума надходжень від реалізації активів цих банків склала 470,3 млн грн.

За обсягами надходжень від продажу майна лідерами були:

ПАТ "ВіЕйБі Банк" - 300,6 млн грн,

АТ "Дельта Банк" - 64,5 млн грн,

ПАТ "Укрбізнесбанк" - 25,0 млн грн,

ПАТ "Діамантбанк" - 24,5 млн грн,

ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" - 11,0 млн грн.

Нагадаємо:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав активи 11 банків, які знаходяться в управлінні фонду, на 264,72 мільйона гривень. Зокрема активи, що були реалізовані: ПАТ "ВіЕйБі Банк" ,ПАТ "КБ "НАДРА" ,ПАТ "ДІАМАНТБАНК", ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" , "РОДОВІД БАНК".

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб протягом 2019 року виплатив 834 млн грн вкладникам неплатоспроможних банків.