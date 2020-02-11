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Фонд гарантування продав активи банків на 265 мільйонів

Вівторок, 11 лютого 2020, 18:35
 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб минулого тижня продав активи 11 банків, які знаходяться в  управлінні фонду, на 264,72 мільйона гривень.

Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

Зокрема активи, що були реалізовані:

- активи ПАТ "ВіЕйБі Банк" реалізовано на суму 234,36 млн грн;

- активи АТ "Дельта Банк" реалізовано на суму 12,72 млн грн;

- активи ПАТ "КБ "НАДРА" реалізовано на суму 8,95 млн грн;

- активи  ПАТ "ДІАМАНТБАНК" реалізовано на суму 3,42 млн грн;

- активи  ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" реалізовано на суму 3,31 млн грн;

- активи АТ "РОДОВІД БАНК" реалізовано на суму 1,42 млн грн.

Крім того, протягом тижня, що минув, відбувся продаж активів: АТ "ВТБ БАНК", ПАТ "ВБР", АТ "Банк "Фінанси та Кредит", ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК", ПАТ "КБ "Інвестбанк".

Нагадаємо

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб протягом 2019 року виплатив 834 млн грн вкладникам неплатоспроможних банків.

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Фонд гарантування вкладів

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