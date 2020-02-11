Фонд гарантування продав активи банків на 265 мільйонів
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб минулого тижня продав активи 11 банків, які знаходяться в управлінні фонду, на 264,72 мільйона гривень.
Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.
Зокрема активи, що були реалізовані:
- активи ПАТ "ВіЕйБі Банк" реалізовано на суму 234,36 млн грн;
- активи АТ "Дельта Банк" реалізовано на суму 12,72 млн грн;
- активи ПАТ "КБ "НАДРА" реалізовано на суму 8,95 млн грн;
- активи ПАТ "ДІАМАНТБАНК" реалізовано на суму 3,42 млн грн;
- активи ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" реалізовано на суму 3,31 млн грн;
- активи АТ "РОДОВІД БАНК" реалізовано на суму 1,42 млн грн.
Крім того, протягом тижня, що минув, відбувся продаж активів: АТ "ВТБ БАНК", ПАТ "ВБР", АТ "Банк "Фінанси та Кредит", ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК", ПАТ "КБ "Інвестбанк".
Нагадаємо:
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб протягом 2019 року виплатив 834 млн грн вкладникам неплатоспроможних банків.
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