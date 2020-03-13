ЄБРР готується активізувати підтримку бізнесу у боротьбі з коронавірусом

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує активізувати свою підтримку компаніям, аби допомогти їм боротися з наростаючим впливом пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Банк, який інвестує в 38 країн, що розвиваються, готує пакет заходів для подання акціонерам на затвердження.

Повідомляється, що ЄБРР готує для компаній "рамковий пакет підвищення стійкості" , який би забезпечив короткострокову ліквідність, оборотні кошти, торговельне фінансування та реструктуризацію для компаній, що тимчасово страждають від кризи.

Економісти ЄБРР очікують, що економічне виробництво постраждає у багатьох регіонах діяльності банку, зростання буде сповільнюватися, особливо в Центральній Азії, а також у Східній Європі та на Кавказі, Росії та південно-східній Європі.

Країни, які сильно інтегровані в глобальні ланцюги поставок і, зокрема, мають пряму залежність від Китаю та Європи також, швидше за все, страждають від вірусу.

Нещодавній спад цін на нафту також матиме вплив на країни, що виробляють нафту, в регіонах ЄБРР, і очікується, що приплив грошових переказів від працівників з-за кордону додому також сповільниться.

Нагадуємо:

Як повідомляли у Торгово-промисловій палаті України, у зв'язку з розповсюдженням коронавірусу частину замовлень на виготовлення комплектуючих, вузлів і напівфабрикатів європейські країни можуть перенести з Китаю в Україну.

Український бізнес готується до зменшення обсягів продажів та грошового потоку у зв'язку із пандемією COVID-19.

Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня.

На засіданні Кабінету міністрів прийнято рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву.

Одночасно уряд до 1 червня забороняє експорт з України товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.

Крім того, прийнято рішення закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорті Бориспіль.

Згідно із повідомленням Верховної Ради, карантин передбачає закриття авіасполучення з деякими країнами, закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань понад 200 осіб, закриття більшої частини КПП — із 219 залишаться 49.

Економічна правда