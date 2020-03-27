Курс на 30 березня: гривня трохи послабла

Нацбанк послабив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 30 березня на рівні 28,18 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,90 гривні (27 березня - 30,86 гривні).

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Нагадуємо:

27 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,06 - 28,12 гривні за долар.

27 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,19 - 28,22 гривні за долар.

Офіційний курс гривні знизився на 18 копійок, встановившись на 27 березня на рівні 28,14 гривні за долар.