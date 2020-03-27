Гривня продовжує дешевшати, НБУ контролює ситуацію на ринку
26 березня курс гривні до долара на міжбанківському валютному ринку продовжував повільно знижуватися.
Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,99 - 28,05.
Як повідомила пресслужба, Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку трішки менше 11 млн доларів.
"Це перша інтервенція з продажу валюти за останні три дні. Загалом ринок виглядає значно спокійнішим, ніж під час спалаху коронавірусу на початку березня. Більшість угод сьогодні укладалася в діапазоні 28,05-28,20 грн за долар", - йдеться в повідомленні регулятора.
Офіційний курс гривні знизився на 18 копійок, встановившись на 27 березня на рівні 28,14 гривні за долар.
Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,19 - 28,22.
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Економічна правда
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