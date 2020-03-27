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Гривня продовжує дешевшати, НБУ контролює ситуацію на ринку

П'ятниця, 27 березня 2020, 09:40
 

26 березня курс гривні до долара на міжбанківському валютному ринку продовжував повільно знижуватися.

Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,99 - 28,05.

Як повідомила пресслужба, Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку трішки менше 11 млн доларів. 

"Це перша інтервенція з продажу валюти за останні три дні. Загалом ринок виглядає значно спокійнішим, ніж під час спалаху коронавірусу на початку березня. Більшість угод сьогодні укладалася в діапазоні 28,05-28,20 грн за долар", - йдеться в повідомленні регулятора.

Офіційний курс гривні знизився на 18 копійок, встановившись на 27 березня на рівні 28,14 гривні за долар.

Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,19 - 28,22.

Знати більше: Крапля валеріани від НБУ: Що відбувається з банками і курсом гривні

Економічна правда

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