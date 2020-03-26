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Кабмін пропонує "урізати" видатки на розвиток фізкультури і спорту

Четвер, 26 березня 2020, 17:20
 

Кабінет міністрів направив керівництву ВР пропозиції щодо змін видаткової частини Держбюджету-2020, які, зокрема, передбачають скорочення видатків на фізичну та спортивну підготовку учнівської і студентської молоді, а також - на розвиток спорту людей з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивну реабілітацію.

Про це свідчать розрахунки Кабміну щодо видаткової частини держбюджету, які є в розпорядженні ЕП.

Зокрема видатки на фізкультурно-спортивну реабілітацію людей з інвалідністю планують скоротити з 956 млн грн до 371 млн грн.

А видатки на підготовку і участь національних збірних у Паралімпійських і Дефлімпійських Іграх - із 981 млн грн до 51 млн грн.

На розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень і резервного спорту у бюджеті було передбачено 1,914 млрд грн - видатки планують "урізати" до 97 млн грн.

На фінансову підтримку громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування передбачалось 59 млн грн, видатки пропонують скоротити до 54 млн грн.

Видатки на фізичну і спортивну підготовку учнівської та студентської молоді планують скоротити з 172 млн грн до 127 млн грн.

Нагадаємо:

Як повідомляв нардеп Олексій Гончаренко, Кабінет міністрів направив керівництву Верховної Ради пропозиції про зміни до державного бюджету, які можуть збільшити дефіцит на 202 мільярди гривень і відтермінувати місцеві вибори в жовтні.

Представники всіх депутатських фракцій і груп Верховної Ради розкритикували запропоновані Кабінетом міністрів зміни до бюджетного кодексу, державного бюджету і створення стабілізаційного фонду.

Економічна правда

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