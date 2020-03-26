Уряд пропонує кардинально скоротити видатки для місцевих бюджетів

Кабінет міністрів направив керівництву ВР пропозиції щодо змін видаткової частини Держбюджету-2020, які, зокрема, передбачають скорочення у повному обсязі видатків на покращення соцзахисту педагогів та на створення навчально-практичних центрів профтехосвіти.

Про це свідчать розрахунки Кабміну щодо видаткової частини держбюджету, які є в розпорядженні ЕП.

Зокрема, уряд пропонує скоротити у повному обсязі субвенції місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної профтехосвіти (у бюджеті-2020 на це було передбачено 259 млн грн).

Також передбачається скорочення у повному обсязі субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (у бюджеті на це передбачалось 1,42 млрд грн).

Крім цього, планується скасування видатків на субвенцію на покращення соцзахисту окремих категорій педагогічних працівників закладів середньої освіти (у бюджеті було передбачено 1,553 млрд грн).

Розрахунки щодо видаткової частини свідчать про плани скоротити у повному обсязі субвенцію на програму "Спроможна школа для кращих результатів". Програма передбачає будівництво, реконструкцію і капремонт шкіл. У бюджеті-2020 на це було передбачено 1,5 млрд грн.

Уряд пропонує розглянути варіант перенаправити видатки на Держфонд регіонального розвитку (у розмірі 7,5 млрд грн) на запобігання та протидію коронавірусу у регіонах.

Також скорочуються субвенції на розвиток ОТГ та на соціально-економічний розвиток окремих територій.

Крім цього, передбачається скорочення у повному обсязі видатків на Фонд енергоефективності (у бюджеті на це було закладено 1,6 млрд грн).

Нагадаємо:

Як повідомляв нардеп Олексій Гончаренко, Кабінет міністрів направив керівництву Верховної Ради пропозиції про зміни до державного бюджету , які можуть збільшити дефіцит на 202 мільярди гривень і відтермінувати місцеві вибори в жовтні.

Представники всіх депутатських фракцій і груп Верховної Ради розкритикували запропоновані Кабінетом міністрів зміни до бюджетного кодексу, державного бюджету і створення стабілізаційного фонду.

Економічна правда