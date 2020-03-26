Мінцифра зробить додаток, який попереджатиме про можливий контакт із хворим

Міністерство цифровий трансформації працює над додатком, який контролюватиме дотримання карантину і самоізоляіціі, також в планах - реалізація моніторингу можливого контакту з хворим.

Про це повідомив міністр цифровий трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю для ЕП.

"Мова йде про обов'язковий контроль для хворих і добровільний - для тих, хто самоізолювався, через зняття у випадковий період часу геолокації і FaceID. Упевнений, що це допоможе зупинити поширення вірусу.

Також через додаток хворі зможуть замовляти продукти і ліки онлайн, повідомляти про стан здоров'я", - пояснює Федоров.

У подальшому майбутньому Мінціфра буде працювати над моніторингом контакту з хворою людиною.

"Наступним кроком стане реалізація моніторингу можливого контакту з хворим. Ідея полягає в застосуванні широкої мережі qr-кодів в магазинах, таксі та інших громадських місцях. Відразу наголошу, що це добровільно.

Якщо людина починає добровільно сканувати коди, то ми зможемо попередити його про можливий контакт з хворим. Знову, ніякого гео-орієнтування (стеження) та іншого.

Плюс ми працюємо над створенням майданчики, де будуть зібрані цифрові послуги, які підприємці надають безкоштовно за своєю ініціативою ", - резюмує Федоров.

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Нагадуємо:

Нові електронні документи в додатку "Дія" знаходятся на етапі тестування, але у Міністерстві цифровий трансформації сумніваються чи варто запускати нові продукти під час карантину.

Економічна правда