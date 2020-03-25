Офіційний курс на 26 березня: гривня втрачає позиції

Нацбанк послабив офіційний курс гривні на 18 копійок, встановивши його на 26 березня на рівні 27,95 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,26 гривні (25 березня - 30,10 гривні).

Знати більше: Крапля валеріани від НБУ: Що відбувається з банками і курсом гривні

Нагадаємо:

Через зменшення ажіотажу на валютному ринку Національний банк другий день поспіль не продає валюту для згладжування коливань курсу гривні.

25 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,99 - 28,05 гривні за долар.

Офіційний курс гривні зміцнився на 34 копійки, встановившись на 25 березня на рівні 27,77 гривні за долар.

24 березня курс гривні до долара на міжбанківських валютних торгах формувався без втручання Національного банку.

23 березня інтервенції Національного банку з продажу валюти становили 50 мільйонів доларів (на минулих тижнях Нацбанк продавав по 100-300 мільйонів доларів щоденно).

Економічна правда