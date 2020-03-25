Ажіотаж зменшується: НБУ другий день поспіль не продає валюту

Через зменшення ажіотажу на валютному ринку Національний банк другий день поспіль не продає валюту для згладжування коливань курсу гривні.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Починаючи з середини минулого тижня ми бачимо зменшення ажіотажу на валютному ринку, і обсяги інтервенцій НБУ постійно зменшуються.

У четвер ми продали 150 млн дол, у п’ятницю - 100 млн дол. у понеділок 50 млн дол. Вчора був перший день з початку кризи, коли банк не виходив на ринок.

Це пов’язано з тим, що ринок може вже балансувати себе сам", - повідомляє заступник голови Нацбанк Олег Чурій.

Повідомляється, що міжбанківський ринок балансується без участі НБУ на рівнях близьких до 28 грн за долар

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Нагадуємо:

25 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,99 - 28,05 гривні за долар.

Офіційний курс гривні зміцнився на 34 копійки, встановившись на 25 березня на рівні 27,77 гривні за долар.

24 березня курс гривні до долара на міжбанківських валютних торгах формувався без втручання Національного банку.

23 березня інтервенції Національного банку з продажу валюти становили 50 мільйонів доларів (на минулих тижнях Нацбанк продавав по 100-300 мільйонів доларів щоденно).

Економічна правда