Важливо затвердити новий макропрогноз, нинішній дуже відрізняється від реальності — Маркарова

Ексміністерка фінансів Оксана Маркарова заявила, що уряд має затвердити макропрогноз на 2020-2023 роки, так як нинішній макропрогноз відрізняється від реалій, що вже позначилося на бюджетних результатах перших місяців року.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Надзвичайно важливо затвердити Кабміном новий Макропрогноз на 2020, 2021-2023 роки.

Макро, який досі є дійсним і на якому був побудований ююджет на 2020 рік, суттєво відрізняється від реальності, що позначилось на бюджетних результатах січня і лютого, однак з березня ці відмінності ще більше поглибилися внаслідок погіршення глобальної ситуації, поширення коронавірусу, і впливу заходів та обмежень, які всі країни запровадили, на бізнес та економіку", - пише Маркарова.

Вона також зазначила, що новий макропрогноз стане орієнтиром для бізнесу

"Вже є нові прогнози від інвестбанків та аналітиків, міжнародних організацій та нацбанку, але дуже потрібен саме офіційний затверджений макропрогноз, який є основою для змін до державного бюджету на 2020 рік та підготовки Бюджетної декларації на 2021-2023 роки і також орієнтиром для українського бізнесу", - резюмує вона.

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Переглянутий базовий сценарій інвесткомпанії Dragon Capital передбачає у 2020 році скорочення ВВП на 4% і девальвацію гривні до 30 грн/дол.Переглянутий базовий сценарій інвесткомпанії передбачає у 2020 році скорочення ВВП на 4% і девальвацію гривні до 30 грн/дол.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства має намір погіршити макропрогноз на 2021-2023 роки, в тому числі й на поточний рік, враховуючи ослаблення темпів зростання української економіки у порівнянні із затвердженим у жовтні 2019 документом.

Перший заступник міністра фінансів Василь Шкураков заявив, що спочатку відомству треба зрозуміти економічні тенденції, і після цього вирішити щодо перегляду бюджету.

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Економічна правда