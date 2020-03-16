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У Мінфіні розповіли, коли можливий перегляд бюджету

Понеділок, 16 березня 2020, 12:29
 

Перший заступник міністра фінансів Василь Шкураков заявив, що спочатку відомству треба зрозуміти економічні тенденції, і після цього вирішити щодо перегляду бюджету.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

"Це не криза – це челендж. І я б не поспішав з переглядом бюджету. Бюджет це набір даних, який формується на певних вхідних макропоказниках. Яким буде курс долара? Що буде з імпортом? 

Те, що зараз відбувається це тренд чи ситуативне явище? Нам потрібно зрозуміти економічні тенденції і після цього вирішити, переглядати бюджет чи ні, і якщо переглядати, то як саме", заявив Шкураков під час обговорення бюджетних трендів-2020, організованого VoxUkraine. 

Зараз питання №1 для Мінфіну це продовження співпраці з МВФ. Нещодавно Мінфін отримав від Мінекономіки новий макропрогноз, але тепер його потрібно додатково переглянути. 

"Сподіваюсь, за тиждень ми будемо мати новий прогноз", – резюмує Шкураков. 

Нагадуємо, раніше прем'єр-міністр Деним Шмигаль заявляв, що новий уряд планує переглянути державний бюджет в частині збільшення видатків для виплати пенсій.

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Економічна правда

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Економічна правда
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