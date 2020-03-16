У Мінфіні розповіли, коли можливий перегляд бюджету
Перший заступник міністра фінансів Василь Шкураков заявив, що спочатку відомству треба зрозуміти економічні тенденції, і після цього вирішити щодо перегляду бюджету.
Про це йдеться у матеріалі ЕП.
"Це не криза – це челендж. І я б не поспішав з переглядом бюджету. Бюджет – це набір даних, який формується на певних вхідних макропоказниках. Яким буде курс долара? Що буде з імпортом?
Те, що зараз відбувається – це тренд чи ситуативне явище? Нам потрібно зрозуміти економічні тенденції і після цього вирішити, переглядати бюджет чи ні, і якщо переглядати, то як саме", – заявив Шкураков під час обговорення бюджетних трендів-2020, організованого VoxUkraine.
Зараз питання №1 для Мінфіну – це продовження співпраці з МВФ. Нещодавно Мінфін отримав від Мінекономіки новий макропрогноз, але тепер його потрібно додатково переглянути.
"Сподіваюсь, за тиждень ми будемо мати новий прогноз", – резюмує Шкураков.
Нагадуємо, раніше прем'єр-міністр Деним Шмигаль заявляв, що новий уряд планує переглянути державний бюджет в частині збільшення видатків для виплати пенсій.
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Економічна правда
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