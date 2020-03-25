"Антиколомойський" законопроєкт: депутати пулу Коломойського подали дві альтернативні версії

Палиця та Коломойський

Депутати Олександр Дубинський та Ігор Палиця, яких пов’язують з екс-власником Приватбанку Ігорем Коломойським, зареєстрували у парламенті два альтернативні проєкти (3260-1 и 3260-2) до "антиколомойського" законопроєкту про неповернення виведених з ринку банків екс-власникам. Прийняття "антиколомойського" закону є однією з вимог надання допомоги Міжнародним валютним фондом.



Про це повідомляє сайт Ради.

Наразі текст законів відсутній на порталі. І Дубінський і Палиця входять у комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, що є профільним по цьому законопроєкту.

Зазначимо, що 24 березня Кабмін зареєстрував у парламенті оновлений "антиколомойський" законопроєкт №3260.

Цей законопроєкт називають "антиколомойським", оскільки на даному етапі найбільше значення він має для державного Приватбанку в протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським.

Законопроект передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.



При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

Очікувалося, що Рада розгляне цей законопроєкт на позачерговому засіданні в четвер, проте поки засідання перенесли на суботу. Дата розгляду законопроєкту комітетом поки також невідома.

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Нагадуємо:

Для угоди з Міжнародним валютним фондів про нову програму макрофінансової допомоги на 5,5 мільярда доларів залишилося виконати два prior actions: прийняття закону про ринок землі і проект закону про екс-власників збанкрутілих банки.

Раніше ЗМІ повідомляли, що фінальну версію законопроєкту №2571 про неповернення виведених з ринку банків екс-власникам у кінці минулого тижня узгодили з МВФ, а 23 березня документ затвердив Кабмін.

Україна може отримати від Міжнародного валютного фонду збільшене фінансування до 10 мільярдів доларів, яке буде включати в себе 5,5 мільярдів доларів по трирічній програмі та 4,5 мільярди допомоги для подолання коронавірусу, заявив співрозмовник ЕП в НБУ.

16 березня президент Володимир Зеленський запросив до себе на Банкову парламентську фракцію "Слуга народу" для проведення засідання щодо відкриття ринку землі.

17 березня Верховна Рада перенесла голосування за земельну реформу, очікуючи на підтвердження домовленостей з МВФ про отримання фінансової допомоги щодо подолання наслідків коронавірусу.

Економічна правда