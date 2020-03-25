Кабмін збільшить субсидії на 300 гривень та надасть їх також тим, хто став безробітним на карантині

Кабінет міністрів підтримав призначення житлових субсидій громадянам, які втратили роботу в період карантину, а також постановив збільшити субсидії для оплати ЖКП в середньому на 300 гривень.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своєму Telegram-каналі.

Повідомляється, що механізм збільшення субсидії має запрацювати після ухвалення Верховною Радою закону про Стабілізаційний Фонд.

Для отримання субсидії безробітні мають зареєструватися в службі зайнятості (це можливо зробити онлайн).

"Текстом постанови також забороняється в період карантину позбавляти громадян житлових субсидій. Голови ОДА з органами місевого самоврядування мають забезпечити дотримання цих умов", - пише Шмигаль.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів підтримав призначення житлових субсидій громадянам, які втратили роботу в період карантину, а також постановив збільшити субсидії для оплати ЖКП в середньому на 300 гривень.

18 березня Президент Володимир Зеленський підписав закони, спрямовані на протидію поширенню коронавірусу, зокрема, - щодо підтримки платників податків та щодо доступності лікарських засобів і медичних виробів.

Згідно закону на період карантину не нараховуються штрафи і пеня за несплату житлово-комунальних послуг, забороняється зупиняти надання житлово-комунальних послуг у разі їхньої неоплати або оплати не в повному обсязі, заборонене примусове виселення громадян за несплату житлово-комунальних послуг.

Економічна правда