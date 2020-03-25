"Роснефть" відновила поставки нафти в Білорусь: про що домовились

Компанія "Роснефть" заявила про відновлення поставок нафти в Білорусь - поставки будуть здійснюватися на тих умовах, які спочатку пропонувались білоруській стороні, тобто з премією 5 доларів за тонну.

Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на представника компанії.

Водночас прем'єр Білорусі Сергій Румас підкреслив, що премій не буде.

"Буквально в суботу ми досягли домовленості з російським урядом, що всі російські компанії зможуть постачати нафту без премії", - заявив він, передає "БЕЛТА".

За його словами, премія для російських постачальників нафти становила 11,7 доларів. Тепер розмір премії становитиме 4,7 долара та покриватиметься урядом РФ.

"Вони будуть врегульовані міжбюджетними розрахунками. Тобто уряд Російської Федерації візьме ці 4,7 доларів на себе", - додав Румас.

Нагадаємо:

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність відбору транзитної нафти з нафтопроводу "Дружба", якщо Росія не поставить в республіку затверджений балансом обсяг нафти.

Білорусь напередодні Нового року не змогла укласти контракти про умови поставки нафти з 1 січня 2020 року.

31 грудня президент Білорусі Олександр Лукашенко за результатами трьох телефоннних розмов з президентом РФ Володимиром Путіним і прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим домовився про постачання нафти без контракту, але доручив забезпечити поставки нафти з альтернативних джерел.

3 січня Росія припинила подачу нафти на нафтопереробні заводи (НПЗ) Білорусі.

4 січня "Білнафтохім" повідомив про домовленість з російською компанією на поставку першої партії нафти, що закуповується за ціною без премії. Водночас уряд Білорусі заявляв, що вивчаються всі можливі варіанти альтернативних поставок.

Згодом "Білоруська нафтова компанія" (БНК) купила партію норвезької нафти Johan Sverdrup обсягом 80 тисяч тонн.