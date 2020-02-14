Лукашенко: Якщо РФ не буде постачати достатньо нафти, Білорусь почне відбір з "труби"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність відбору транзитної нафти з нафтопроводу "Дружба", якщо Росія не поставить в республіку затверджений балансом обсяг нафти.

Про це повідомляє БелТА.

"Якщо з Росії не буде поставлена ​​нафта в потрібних обсягах, ми почнемо відбір з транзитної труби", - заявив Лукашенко.

Лукашенко заявив, що Білорусь продовжить диверсифікувати закупівлі.

"Щоб щороку 31 грудня о дванадцятій годині ночі не стояти на колінах, - пояснив глава держави. - Так бути не повинно, і так не буде", - заявив президент Білорусі.

Він також підкреслив, що Білорусь не буде платити премії російським нафтовим компаніям, так як вони постачають продукт за світовою ціною.

"Ми не просимо дешеву нафту. Ми купимо за світовою ціною і переробимо. І це вигідно для компаній", - заявив він.

Повідомляється, що міжурядова угода на 24 млн тонн на рік, а в січні поставлено всього 500 тис. тонн - 1,5 млн тонн недопостачали.

Нагадаємо:

Білорусь напередодні Нового року не змогла укласти контракти про умови поставки нафти з 1 січня 2020 року.

31 грудня президент Білорусі Олександр Лукашенко за результатами трьох телефоннних розмов з президентом РФ Володимиром Путіним і прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим домовився про постачання нафти без контракту, але доручив забезпечити поставки нафти з альтернативних джерел.

3 січня Росія припинила подачу нафти на нафтопереробні заводи (НПЗ) Білорусі.

4 січня "Білнафохім" повідомив про домовленість з російською компанією на поставку першої партії нафти, що закуповується за ціною без премії. Водночас уряд Білорусі заявляв, що вивчаються всі можливі варіанти альтернативних поставок.

Згодом "Білоруська нафтова компанія" (БНК) купила партію норвезької нафти Johan Sverdrup обсягом 80 тисяч тонн.

Як повідомляли ЗМІ, Путін і Лукашенко у грудні 2019-го погодили ряд документів, зміст яких не розголошується. Повідомлялося, що мова йде про поглиблення співпраці в рамках Союзної держави. Білоруська опозиція побоюється, що мова може йти про підпорядкування Мінська Москві аж до відмови Білорусі від суверенітету.

Як Путін, так і Лукашенко заперечують, що мова йде про втрату Білоруссю суверенітету. При цьому сторони нерідко обмінюються різкими заявами.

Міністр економічного розвитку Росії Максим Орєшкін заявив, що фінальні домовленості щодо поглиблення інтеграції між Росією і Білоруссю блокують три групи питань - про податки, нафту і газ.