Білорусь купила 80 тисяч тонн норвезької нафти

"Поставка нафти відбудеться приблизно у 20-х числах січня", - повідомили у білоруській компанії "Білнафтохім".

При цьому, перспективи подальших поставок норвезької нафти в Білорусь у "Білнафтохімі" не уточнили.

Нагадаємо:

3 січня Росія припинила подачу нафти на нафтопереробні заводи (НПЗ) Білорусі.

Білорусь напередодні Нового року не змогла укласти контракти про умови поставки нафти з 1 січня 2020 року.

31 грудня президент Білорусі Олександр Лукашенко за результатами трьох телефоннних розмов з президентом РФ Володимиром Путіним і прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим домовився про постачання нафти без контракту, але доручив забезпечити поставки нафти з альтернативних джерел.

Як повідомляли ЗМІ, Путін і Лукашенко погодили ряд документів, зміст яких не розголошується. Повідомлялося, що мова йде про поглиблення співпраці в рамках Союзної держави. Білоруська опозиція побоюється, що мова може йти про підпорядкування Мінська Москві аж до відмови Білорусі від суверенітету.

Як Путін, так і Лукашенко заперечують, що мова йде про втрату Білоруссю суверенітету. При цьому сторони нерідко обмінюються різкими заявами.

Міністр економічного розвитку Росії Максим Орєшкін заявив, що фінальні домовленості щодо поглиблення інтеграції між Росією і Білоруссю блокують три групи питань - про податки, нафту і газ.

4 січня "Білнафохім" повідомив про домовленість з російською компанією на поставку першої партії нафти, що закуповується за ціною без премії. Водночас уряд Білорусі заявляв, що вивчаються всі можливі варіанти альтернативних поставок.