Кабмін зареєстрував у Раді оновлений "антиколомойський" законопроєкт

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді оновлений "антиколомойський" законопроєкт №3260 щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Прийняття закону є однією з вимог надання допомоги Міжнародним валютним фондом.

Про це повідомляє сайт парламенту.

Цей законопроєкт називають "антиколомойським", оскільки на даному етапі найбільше значення він має для державного Приватбанку в протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським.

У пояснювальній записці до проєкту закону повідомляється, що документ містить три блоки змін до законодавчих актів.

1. Удосконалення регулювання діяльності банків, через надання Національному банку необхідних інструментів впливу.

У документі пояснюється, що це "підвищить спроможність регулятора адекватно реагувати у випадках порушення законодавства в процесі набуття або збільшення істотної участі у банку" та "забезпечить недопущення до управління банками недобросовісних або фінансово неспроможних осіб".

2. Встановлення особливостей судового провадження у справах щодо оскарження рішень Національного банку про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання у банку банківської ліцензії та ліквідацію банку, рішень Фонду гарантування вкладів фізосіб про запровадження тимчасової адміністрації у банку, про початок процедури ліквідації банку, про затвердження плану врегулювання тощо.

3. Удосконалення регулювання ліквідаційної процедури банків, механізму відшкодування збитків (стягнення шкоди ) з пов’язаних з банком осіб та інших осіб, якими банку та кредиторам банку були завдані збитки , розширення та удосконалення механізмів участі держави у виведення банку з ринку.

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Нагадуємо:

Для угоди з Міжнародним валютним фондів про нову програму макрофінансової допомоги на 5,5 мільярда доларів залишилося виконати два prior actions: прийняття закону про ринок землі і проект закону про екс-власників збанкрутілих банки.

Раніше ЗМІ повідомляли, що фінальну версію законопроєкту №2571 про неповернення виведених з ринку банків екс-власникам у кінці минулого тижня узгодили з МВФ, а 23 березня документ затвердив Кабмін.

Україна може отримати від Міжнародного валютного фонду збільшене фінансування до 10 мільярдів доларів, яке буде включати в себе 5,5 мільярдів доларів по трирічній програмі та 4,5 мільярди допомоги для подолання коронавірусу, заявив співрозмовник ЕП в НБУ.

16 березня президент Володимир Зеленський запросив до себе на Банкову парламентську фракцію "Слуга народу" для проведення засідання щодо відкриття ринку землі.

17 березня Верховна Рада перенесла голосування за земельну реформу, очікуючи на підтвердження домовленостей з МВФ про отримання фінансової допомоги щодо подолання наслідків коронавірусу.

Економічна правда