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Новий міністр економіки оновив декларацію: 13 мільйонів зарплати і рахунки в США та Україні

Вівторок, 24 березня 2020, 09:30
 

Новий міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко 23 березня доповнив дані в своїй декларації.

Новий документ опублікований на сайті Нацагентства з протидії корупції.

В оновленій декларації Петрашко вказав квартиру в Києві площею 89,60 кв. м, яку він декларував у першій версії документа. Квартира належить дружині міністра Світлані та 2 його синам - Максиму і Матвію.

Петрашко також володіє гаражем площею 11 кв. м у місті Стрий (Львівська область) та 50% житлового будинку площею 76,1 кв. м у Львові, співвласником цього будинку вказаний Петрашко Мирослав Вікторович.

Крім цього, міністр задекларував паркомісце у Києві площею 10,8 кв. м (дата набуття права - 17.01.2006).

Також Петрашко разом із дружиною Світланою та синами Максимом і Матвієм володіють житловим будинком площею 409,2 кв. м у селі Романків Обухівського району Київської області (дата набуття права - 03.11.2011). У селі Романків дружина міністра володіє земельною ділянкою площею 0,15 га.

Вона також є співвласницею квартири (33,3%) площею 109,1 кв. м у РФ (33,34% належать Артуру Позднякову, 33,3% - Анжеліці Поздняковій).

Новий міністр задекларував наручний годинник Vacheron Constantin, та колекцію ювелірних виробів Chopard (перстень, сережки, підвіска з дорогоцінним камінням та кулон), які належать його дружині.

Ігор Петрашко володіє автомобілями: Suzuki Vitara S (2016 року випуску), LAND ROVER (модель RANGE ROVER SPORT 2017 року випуску) та MITSUBISHI OUTLANDER 2006 року випуску.

У 2019 році він отримав 13,67 млн грн зарплати в "Укрлендфармінгу" Олега Бахматюка, а також - близько 12 454 грн відсотків у Приватбанку та Укргазбанку.

Петрашко має відкриті рахунки в Укргазбанку (27 699 грн і 880 доларів) та Ощадбанку (13 023 грн), у Приватбанку - має на рахунку 986 141 грн, а його дружина - 24 322 грн відповідно.

Крім цього, міністр зберігає 808 157 доларів в американському банку Morgan Stenley, на 15 764 доларів у нього відкритий спільний рахунок з дружиною в Citibank у Нью-Йорку.

Також міністр економіки задекларував 510 тисяч доларів та 1,05 грн готівки, а його дружина - 480 тисяч доларів та 1,6 млн грн.

Відповідно до декларації, цінних паперів у власності Петрашка та його родини немає.

Нагадуємо:

Новопризначений міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко подав практично порожню декларацію - у ній він вказав, що проживає у Києві у квартирі дружини площею 90 кв. м.

Програма "Схеми:корупція в деталях" повідомила, що Петрашко не вказав у своїй майновій декларації квартиру у Москві, частка в якій належить його дружині, маєток у селі під Києвом і два позашляховики.

Міністр у коментарі "Схемам" заявив, що обов’язково мав подати декларацію до входження на посаду, але не встиг її заповнити "через брак часу".

Економічна правда

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