Новий міністр економіки подав практично порожню декларацію
Новопризначений міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко подав практично порожню декларацію - у ній він вказав, що проживає у Києві квартирі дружини площею 90 кв. м.
Про це свідчать дані на сайті НАЗК.
Петрашко не задекларував ніякої нерухомості, корпоративних прав, доходів або активів.
У декларації він вказав, що у його дружини Світлани громадянство РФ, подружжя має двох дітей - Максима і Матвія, обоє - громадяни України.
Можливо, пізніше Петрашко внесе в декларацію доповнення.
Нагадаємо:
Верховна Рада проголосувала за призначення на посаду міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.
Що відомо про Ігоря Петрашка?
Ігорю Петрашко 44 роки, він у 1996 році закінчив "Львівську політехніку" (бакалавр бізнес-адміністрування), у 1997 році у цьому ж виші отримав кваліфікацію спеціаліста інженера-економіста.
У 2001 році отримав диплом магістра бізнес-адміністрування університету Вандербільт (США).
У червні-грудні 2001 року працював на посаді консультанта у компанії Enron Energy Services (США).
Із січня 2002 по березень 2004 року працював на посаді консультанта у компанії Globalspec (США).
З 2004 по 2007 роки працював у компанії "Ернст енд Янг" (У Києві та Москві).
У 2007-2013 роках - працював в інвестиційній компанії "Тройка Діалог Україна", де очолював інвестиційно-банківське управління і був керуючим директором, а потім став на чолі департаменту корпоративного бізнесу в "Сбєрбанку Росії".
З 2013 року Петрашко працює в агрохолдингу Ukrlandfarming Олега Бахматюка.
Як відомо, Бахматюк також володів двома банками — "ВіЕйБі" та "Фінансовою ініцітативою". Обидва були визнані неплатоспроможними: перший — 20 листопада 2014 року, другий — 23 червня 2015 року.
Нацбанк підрахував, що в бізнесмена утворився борг — близько 38 млрд грн. З них 10,9 млрд — борг банків перед НБУ за отримане рефінансування ("ВіЕйБі банк" — 3,13 млрд грн, "Фінансова ініціатива" — 7,72 млрд грн).
Наразі Олег Бахматюк оголошений в розшук Національним антикорупційним бюро. Він повідомив, що знаходиться у справах за кордоном.
13 листопада НАБУ повідомило власнику VAB Банку Бахматюку та ексголові правління фінустанови Денису Мальцеву про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком.
Бахматюка підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем (ст.191 ч.5) та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст.209 ч.3).
Читайте детальніше: Справа Бахматюка. Чому НАБУ затримало ексзаступника Гонтаревої та банкірів бізнесмена
Петрашко також претендував на посаду глави ДФС, але програв конкурс вже екс-главі ДФС Роману Насірову.
Економічна правда
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