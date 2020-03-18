Новий міністр економіки подав практично порожню декларацію

Новопризначений міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко подав практично порожню декларацію - у ній він вказав, що проживає у Києві квартирі дружини площею 90 кв. м.

Про це свідчать дані на сайті НАЗК.

Петрашко не задекларував ніякої нерухомості, корпоративних прав, доходів або активів.

У декларації він вказав, що у його дружини Світлани громадянство РФ, подружжя має двох дітей - Максима і Матвія, обоє - громадяни України.

Можливо, пізніше Петрашко внесе в декларацію доповнення.

Нагадаємо:

Верховна Рада проголосувала за призначення на посаду міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.

Що відомо про Ігоря Петрашка?

Ігорю Петрашко 44 роки, він у 1996 році закінчив "Львівську політехніку" (бакалавр бізнес-адміністрування), у 1997 році у цьому ж виші отримав кваліфікацію спеціаліста інженера-економіста.

У 2001 році отримав диплом магістра бізнес-адміністрування університету Вандербільт (США).

У червні-грудні 2001 року працював на посаді консультанта у компанії Enron Energy Services (США).

Із січня 2002 по березень 2004 року працював на посаді консультанта у компанії Globalspec (США).

З 2004 по 2007 роки працював у компанії "Ернст енд Янг" (У Києві та Москві).

У 2007-2013 роках - працював в інвестиційній компанії "Тройка Діалог Україна", де очолював інвестиційно-банківське управління і був керуючим директором, а потім став на чолі департаменту корпоративного бізнесу в "Сбєрбанку Росії".

З 2013 року Петрашко працює в агрохолдингу Ukrlandfarming Олега Бахматюка.

Як відомо, Бахматюк також володів двома банками — "ВіЕйБі" та "Фінансовою ініцітативою". Обидва були визнані неплатоспроможними: перший — 20 листопада 2014 року, другий — 23 червня 2015 року.

Нацбанк підрахував, що в бізнесмена утворився борг — близько 38 млрд грн. З них 10,9 млрд — борг банків перед НБУ за отримане рефінансування ("ВіЕйБі банк" — 3,13 млрд грн, "Фінансова ініціатива" — 7,72 млрд грн).

Наразі Олег Бахматюк оголошений в розшук Національним антикорупційним бюро. Він повідомив, що знаходиться у справах за кордоном.

13 листопада НАБУ повідомило власнику VAB Банку Бахматюку та ексголові правління фінустанови Денису Мальцеву про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком.

Бахматюка підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем (ст.191 ч.5) та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст.209 ч.3).

Читайте детальніше: Справа Бахматюка. Чому НАБУ затримало ексзаступника Гонтаревої та банкірів бізнесмена

Петрашко також претендував на посаду глави ДФС, але програв конкурс вже екс-главі ДФС Роману Насірову.

Економічна правда