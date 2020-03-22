Новий міністр економіки "не встиг внести" у декларацію маєток під Києвом та квартиру дружини в Москві

Ігор Петрашко не вказав у своїй майновій декларації квартиру у Москві, частка в якій належить його дружині, маєток у селі під Києвом і два позашляховики.

Про це повідомляє Радіо Свобода

Видання повідомляє, що в декларації не вказаний будинок в елітному котеджному містечку "Сонячна долина" в селі Романків під Києвом. Згідно з офіційним витягом із реєстру нерухомості, ним володіє дружина міністра. Вказаний метраж будинку – 409 квадратних метрів. Також у її власності тут – 15 соток землі.

У своїй декларації новий очільник Міністерства економіки вказав, що його дружина є громадянкою Росії.

Згідно з російським Єдиним державним реєстром нерухомості, вона має у власності третину квартири на 109 квадратних метрів у Донському районі Москви (разом із матір’ю і братом).

У документі з реєстру мовиться, що кадастрова вартість квартири становить 18 млн рублів (нині це приблизно 200 тис дол - ЕП).

Також, згідно з реєстром МВС, Ігор Петрашко – власник двох автомобілів-позашляховиків – Suzuki Vitara S (2016 року випуску) і Land Rover Range Rover Sport (2017 року випуску). Згадки про них у його декларації немає.

Ігор Петрашко у коментарі "Схемам" заявив, що обов’язково мав подати декларацію до входження на посаду, але не встиг її заповнити "через брак часу".

Нагадуємо:

Новопризначений міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко подав практично порожню декларацію - у ній він вказав, що проживає у Києві у квартирі дружини площею 90 кв. м.

Верховна Рада проголосувала за призначення на посаду міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.