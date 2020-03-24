Офіційний курс: після незначного зміцнення гривня знову втрачає позиції

Нацбанк послабив офіційний курс гривні на 38 копійок, встановивши його на 24 березня на рівні 28,11 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,24 (на 23 березня - 29,63 гривні).

За даними НБУ, 23 березня торги на міжбанківському валютному ринку відкрилися на рівні, близькому до 28 грн за долар.

"Певний час попит переважав пропозицію. Утім, надалі пропозиція валюти зросла, а котирування впали до рівня близько 27,6-27,7 грн за долар США", - йдеться у повідомленні регулятора.

"Останні дні ми спостерігаємо збільшення кількості продавців валюти на міжбанківському ринку. Крім цього, відчутно впав попит на валюту з боку фізичних осіб.

В останні дні минулого тижня громадяни купували валюти стільки ж, скільки і продавали, не формуючи додаткового тиску на гривню", - додали в Нацбанку.

Нагадуємо:

23 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,58 - 27,65 гривні за долар.