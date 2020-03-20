Нацбанк зранку 20 березня для згладжування надмірних коливань гривні продав 150 млн доларів, а потім викупив назад 50 млн доларів, за даними НБУ, попит на валюту поступово вгамовується.

Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.

"Гривня зміцнилася вперше за останні декілька тижнів.

Торги на міжбанківському валютному ринку відкрилися на рівні близько 28 грн за долар США. На закритті котирування впали до рівня близько 27,5 грн за долар США", - йдеться у повідомленні.

У Нацбанку додали, що попит на валюту поступово вгамовується.