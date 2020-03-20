НБУ: Попит на валюту поступово вгамовується
Нацбанк зранку 20 березня для згладжування надмірних коливань гривні продав 150 млн доларів, а потім викупив назад 50 млн доларів, за даними НБУ, попит на валюту поступово вгамовується.
Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.
"Гривня зміцнилася вперше за останні декілька тижнів.
Торги на міжбанківському валютному ринку відкрилися на рівні близько 28 грн за долар США. На закритті котирування впали до рівня близько 27,5 грн за долар США", - йдеться у повідомленні.
У Нацбанку додали, що попит на валюту поступово вгамовується.
"Сьогодні ми провели другу операцію з обміну готівкового євро на безготівковий для підкріплення кас банків. Лише два банки подали заявки на 6,2 млн євро при оголошеному обсязі у 200 млн євро.
Останніми дня населення почало менше купувати валюту - як готівкову, так і онлайн. Наприклад, учора пропозиція і попит населення на валюту були повністю збалансовані", - додали у регуляторі.
Нагадаємо:
Національний банк у період з 16 до 20 березня продовжив інтервенції на міжбанківському валютному ринку в підтримку гривні й продав з цією метою 1,088 мільярда доларів (за минулий тиждень було продано 981,6 мільйонів).
НБУ протягом двох минулих тижнів зазначав, що попит на валюту переважає над пропозицією з огляду на погіршення настроїв учасників ринку через епідемію коронавірусу, додаючи, що психологічний фактор є ключовим двигуном ослаблення гривні.
Регулятор також уточнював, що минулого року ситуація на валютному ринку була сприятливою і пропозиція переважала над попитом, в зв'язку з чим для згладжування коливань гривні в бік зміцнення НБУ викупив майже $8 млрд до резервів.
Як повідомлялося, з 10 до 19 березня курс гривні на міжбанку знизився з 24,995 грн/$1 до 27,845 грн/$1, а за підсумками торгів 20 березня дещо зміцнився - до 27,5 грн/$1. До вечора п'ятниці на готівковому ринку курс досяг 27,4-28,3 грн/$1 (купівля-продаж), на сірому 27,18-27,86 грн/$1.
Знати більше: Крапля валеріани від НБУ: Що відбувається з банками і курсом гривні
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