НБУ за тиждень продав 1 мільярд доларів для підтримки гривні

Національний банк у період з 16 до 20 березня продовжив інтервенції на міжбанківському валютному ринку в підтримку гривні й продав з цією метою 1,088 мільярда доларів (за минулий тиждень було продано 981,6 мільйонів).

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані НБУ.

Водночас за тиждень регулятор купив 50 млн доларів..

Згідно з даними на сайті НБУ, $557,5 млн було продано з вибором кращої ціни купівлі-продажу, $130,5 млн - на валютних аукціонах, а в рамках інтервенцій за єдиним курсом регулятор продав $400 млн і купив $50 млн.

За даними НБУ, він продав на міжбанку в п'ятницю $150 млн і купив $50 млн, тоді як у попередні чотири дні центробанк тільки продавав валюту: в четвер і в середу - по $200 млн, у вівторок - $300 млн і в понеділок - $238 млн.



Загалом із початку року Нацбанк купив до резервів $1,28 млрд, а продав - $2,67 млрд.

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НБУ протягом двох минулих тижнів зазначав, що попит на валюту переважає над пропозицією з огляду на погіршення настроїв учасників ринку через епідемію коронавірусу, додаючи, що психологічний фактор є ключовим двигуном ослаблення гривні.



Регулятор також уточнював, що минулого року ситуація на валютному ринку була сприятливою і пропозиція переважала над попитом, в зв'язку з чим для згладжування коливань гривні в бік зміцнення НБУ викупив майже $8 млрд до резервів.



Як повідомлялося, з 10 до 19 березня курс гривні на міжбанку знизився з 24,995 грн/$1 до 27,845 грн/$1, а за підсумками торгів 20 березня дещо зміцнився - до 27,5 грн/$1. До вечора п'ятниці на готівковому ринку курс досяг 27,4-28,3 грн/$1 (купівля-продаж), на сірому 27,18-27,86 грн/$1.

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