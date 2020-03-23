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НБУ пропонує виплачувати зарплати та пенсії лише в безготівковій формі

Понеділок, 23 березня 2020, 10:10
 

Національний банк пропонує перевести виплату зарплат, пенсій, субсидій та інші виплати в безготівкову форму для недопущення поширення нового коронавірусу. 

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Готівка потенційно може бути носієм вірусу, а подорожі для отримання заробітних плат, пенсій, соціальних виплат, субсидій та інших грошових виплат - наражати вас на небезпеку", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим Національний банк звернувся до Кабінету міністрів та органів місцевого самоврядування щодо переведення всіх організацій, підприємств, фізичних осіб - на здійснення цих платежів виключно в безготівковій формі на банківські рахунки з відкритими для них банківськими картками.

Нагадуємо:

З 17 березня Кабмін припинив роботу підприємств, діяльність яких передбачає приймання відвідувачів, щоб зупинити поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19.

Українська банківська система змінює свою роботу через коронавірус та карантинні норми.

Економічна правда

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НБУ пенсії зарплати готівка коронавірус

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