НБУ пропонує виплачувати зарплати та пенсії лише в безготівковій формі
Національний банк пропонує перевести виплату зарплат, пенсій, субсидій та інші виплати в безготівкову форму для недопущення поширення нового коронавірусу.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
"Готівка потенційно може бути носієм вірусу, а подорожі для отримання заробітних плат, пенсій, соціальних виплат, субсидій та інших грошових виплат - наражати вас на небезпеку", - йдеться у повідомленні.
У зв'язку з цим Національний банк звернувся до Кабінету міністрів та органів місцевого самоврядування щодо переведення всіх організацій, підприємств, фізичних осіб - на здійснення цих платежів виключно в безготівковій формі на банківські рахунки з відкритими для них банківськими картками.
Нагадуємо:
З 17 березня Кабмін припинив роботу підприємств, діяльність яких передбачає приймання відвідувачів, щоб зупинити поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19.
Українська банківська система змінює свою роботу через коронавірус та карантинні норми.
Економічна правда
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