Мережа "АТБ" ввела обмеження на кількість покупців у частині магазинів

Мережа магазинів "АТБ" з 19 березня ввела обмеження на кількість покупців у магазинах деяких населених пунктів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Відповідно до обмеження, у магазині на момент здійснення покупки має перебувати не більше 10-20 осіб без урахування співробітників магазину. При цьому кількість покупців, які заходять до магазину, прирівнюється до кількості покупців, які виходять з нього.

Обмеження, зокрема, вже діє у населених пунктах: Запоріжжя, Луцьк, Черкаси, Полтава, Тернопіль, Вінниця, Кропивницький, Мелітополь, Біла Церква, Балаклея, Кременчук, Первоймайскій, Коломия, Яремче, Ізюм, Конотоп, Калуш, Василівка, Вугледар, Жовті води, Любомль, Нововолинськ, Заболтов, с.Татарів, Бородянка, Обухів, Рокитне, Узин, Балта, Кілія, Роздільна, Горішні Плавні, Дергачі, Зміів, Ромни, Тростянець, смт Слобожанське, Кролевець, Знам'янка, Долинська.

Зазначається, що рішення про обмеження кількості відвідувачів в інших населених пунктах прийматимуть відповідно до розпоряджень місцевої влади.

Нагадаємо:

Мережа магазинів "АТБ" з 18 березня ввела обмеження на продаж товарів в одні руки.

Економічна правда