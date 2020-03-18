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Мережа "АТБ" обмежить продаж товарів в одні руки

Середа, 18 березня 2020, 13:42
 

Мережа магазинів "АТБ" з 18 березня вводить обмеження на продаж товарів в одні руки.

Про це повідомляє liga.net з посиланням на керівника управління з корпоративних комунікацій мережі Сергій Демченко.

"Із сьогоднішнього дня компанія ввела обмеження на продаж товарів в одні руки. Це вода, пиво і напої не більше 12 одиниць і всі інші продукти не більше п'яти штук або п'яти кілограмів в одні руки", - підкреслив Демченко.

За його словами, з 19 березня обмеження щодо плодоовочевої групи товарів буде знято.

"Пов'язано це з тим, щоб дати можливість нашим покупцям отримувати вітамінні комплекси при споживанні даного виду продукції в зв'язку з карантином. І додатково це можливість реалізовувати свою продукцію в наших магазинах вітчизняним виробникам", - додав він.

Демченко зазначив, що обмеження щодо всіх інших видів продукції діятимуть до кінця карантину.

У "АТБ" також підкреслили, що не планують підвищувати ціни на товари соціальної групи.

Нагадаємо:

Міністерство економіки кожні 2 дні робитиме зріз по торговельних мережах та опитуватиме рітейлерів на предмет наявності продуктів харчування та товарів першої необхідності. 

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АТБ-маркет продукти торгівля

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