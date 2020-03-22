МВФ: китайська економіка відновлюється

Економіка Китаю починає демонструвати ознаки нормалізації після шоку, викликаного коронавірусом, але зберігаються серйозні ризики.

Про це пише Reuters, посилаючись на представників Міжнародного валютного фонду.

Видання пише, що більшість великих китайських фірм знову відкрилися, і багато місцевих співробітників повернулися до роботи.

"Те, що почалося як серія раптових зупинок економічної активності, швидко вплинуло на економіку і перетворилося в повномасштабний шок, одночасно перешкоджаючи попиту і пропозиції", - йдеться у блозі МВФ.

Коронавірус, який заразив 250 000 осіб і вбив понад 10 000 осіб, завдав величезної шкоди світовій економіці. У Китаї уповільнення у першому кварталі буде значним, залишаючи глибокий слід на весь рік, відзначили в МВФ.

Хельге Бергер, глава місії МВФ в Китаї, сказав, що фіскальна політика повинна зіграти важливу роль, оскільки влада Китаю працює над пом'якшенням економічного шоку і підтримкою відновлення економіки.

Очікується, що Китай виділить 2,8 трлн юанів (395 млрд дол - ЕП) у вигляді облігацій місцевим органам влади, щоб пожвавити свою економіку, повідомляє Reuters.

Видання нагадує, що під час епідемії китайська влада скасувала плату за соціальне забезпечення, рахунки за комунальні послуги, а також організували субсидований кредит для підтримки розширення виробництва медичного обладнання.

Нагадуємо:

У січні-лютому 2020 року промислове виробництво упало максимально за 30 років на тлі швидкого поширення коронавірусу, що призвело до перебоїв у китайській економіці.

У січні-лютому 2020 року обсяги китайського експорту упали на 17,2% у порівнянні з січнем-лютим минулого року.