Через коронавірус промвиробництво Китаю впало максимально за 30 років

У січні-лютому 2020 року промислове виробництво упало максимально за 30 років на тлі швидкого поширення коронавірусу, що призвело до перебоїв у китайській економіці.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Національного бюро статистики.

Підкреслюється, що у січні-лютому промвиробництво Китаю упало на 13,5% у річному вимірі - це найслабший показник із січня 1990 року. У грудні 2019 року показник виріс на 6,9%.

Аналітики, яких опитало Reuters, очікували зростання промвиробництва на 1,5%.

"Роздрібні продажі скоротилися на 20,5% в річному вимірі в порівнянні з підйомом на 0,8%, який передбачали аналітики, і зростанням на 8% в грудні. Причиною сильного скорочення стало те, що споживачі уникали місць з великим скупченням людей, таких як торгові центри, ресторани і кінотеатри.

Рівень безробіття в Китаї виріс до 6,2% в лютому в порівнянні з 5,2% в грудні", - йдеться у повідомленні.

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