Закупівлі, необхідні для боротьби з коронавірусом, проводитимуть без тендерів — прем'єр

Кабмін звільнив від сплати ввізного мита і ПДВ визначений перелік лікарських засобів, медичних виробів та обладнання, які необхідні для запобігання виникненню та поширенню COVID-19, закупівлі в

умовах нагальності здійснюватимуться без проведення тендерів.

Про це повідомив у Telegram-каналі прем'єр Денис Шмигаль.

"Постановою визначено, що закупівлі, необхідні для боротьби зі спалахами COVID-19, в умовах нагальності здійснюються без проведення тендерів, з обов’язковим оприлюдненням в електронній системі усієї інформації про проведену закупівлю (ціну, обсяг тощо)", - написав Шмигаль.

Для цього укладений договір про закупівлю має бути завантажений в е-систему разом з усіма додатками до нього.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський підписав закони, спрямовані на протидію поширенню коронавірусу, зокрема, - щодо підтримки платників податків та щодо доступності лікарських засобів і медичних виробів.

Економічна правда