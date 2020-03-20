Закупівлі, необхідні для боротьби з коронавірусом, проводитимуть без тендерів — прем'єр

Кабмін звільнив від сплати ввізного мита і ПДВ визначений перелік лікарських засобів, медичних виробів та обладнання, які необхідні для запобігання виникненню та поширенню COVID-19, закупівлі в
умовах нагальності здійснюватимуться без проведення тендерів.
Про це повідомив у Telegram-каналі прем'єр Денис Шмигаль.
"Постановою визначено, що закупівлі, необхідні для боротьби зі спалахами COVID-19, в умовах нагальності здійснюються без проведення тендерів, з обов’язковим оприлюдненням в електронній системі усієї інформації про проведену закупівлю (ціну, обсяг тощо)", - написав Шмигаль.
Для цього укладений договір про закупівлю має бути завантажений в е-систему разом з усіма додатками до нього.
Нагадаємо:
Президент України Володимир Зеленський підписав закони, спрямовані на протидію поширенню коронавірусу, зокрема, - щодо підтримки платників податків та щодо доступності лікарських засобів і медичних виробів.
Економічна правда