Офіційний курс на 23 березня: гривня суттєво зміцнилась до євро

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 23 березня на рівні 27,73 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,63 (на 20 березня - 30,09 гривні).

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Нагадуємо:

Офіційний курс гривні послабився на 54 копійки, встановившись на 20 березня на рівні 27,8 гривні за долар.

20 березня котирування гривні до долара на відкритті встановилися на рівні 27,81 - 27,88 гривні за долар.

20 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,45 - 27,55 гривні за долар.