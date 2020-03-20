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Офіційний курс на 23 березня: гривня суттєво зміцнилась до євро

П'ятниця, 20 березня 2020, 20:14
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 23 березня на рівні 27,73 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,63 (на 20 березня - 30,09 гривні).

Знати більше: Крапля валеріани від НБУ: Що відбувається з банками і курсом гривні

Нагадуємо:

Офіційний курс гривні послабився на 54 копійки, встановившись на 20 березня на рівні 27,8 гривні за долар.

20 березня котирування гривні до долара на відкритті встановилися на рівні 27,81 - 27,88 гривні за долар.

20 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,45 - 27,55 гривні за долар.

19 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,81 – 27,88 гривні за долар.

19 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,37 - 27,41 гривні за долар.

Економічна правда

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Економічна правда
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