Курс валют на 19 березня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
19 березня котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,37 - 27,41 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,82 - 27,85 гривні;
Євро – 30,14 - 30,18 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,43 – 28,54 гривні. Євро купують по 29,42 гривні, продають по 30,79 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,87 - 28,23 гривні, євро - 29,37 - 30,35 гривні.
Середній курс по обмінниках України: долар США - 27,82 - 28,26 гривні, євро - 29,70 - 30,32 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 21 копійку, встановивши його на 19 березня на рівні 27,26 гривні за долар.Нацбанк у середу продав на міжбанківському валютному ринку 200 млн доларів для згладжування надмірних курсових коливань, не фіксуючи курс на певному рівні.
Знати більше: Крапля валеріани від НБУ: Що відбувається з банками і курсом гривні
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua