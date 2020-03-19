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Курс валют на 19 березня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

Четвер, 19 березня 2020, 11:22
 

19 березня котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,37 - 27,41 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua. 

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,82 - 27,85 гривні;

Євро – 30,14 - 30,18 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,43 – 28,54 гривні. Євро купують по 29,42 гривні, продають по 30,79 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,87 - 28,23 гривні, євро - 29,37 - 30,35 гривні.

Середній курс по обмінниках України: долар США - 27,82 - 28,26 гривні, євро - 29,70 - 30,32 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 21 копійку, встановивши його на 19 березня на рівні 27,26 гривні за долар.

Нацбанк у середу продав на міжбанківському валютному ринку 200 млн доларів для згладжування надмірних курсових коливань, не фіксуючи курс на певному рівні.

Знати більше: Крапля валеріани від НБУ: Що відбувається з банками і курсом гривні

Економічна правда

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курс валют міжбанк

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