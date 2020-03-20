Ціни на нафту еталонних марок перейшли до зниження

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 18:12 становить $ 27,91 за барель, що на $ 0,56 (1,97%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. В ході торгів їх ціна піднімалася вище $30 за барель.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Ф'ючерс на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подешевшав на $ 1,43 (5,52%) - до $ 24,48 за барель.

З початку тижня WTI втратила більше 25%, Brent - 17%.

Як зазначає MarketWatch, очікування зниження попиту і цінова війна на нафтовому ринку переважують надії, пов'язані з заходами економічної підтримки з боку влади в умовах пандемії, викликаної коронавірусів COVID-19.

Раніше підтримку цінами надала інформація The Wall Strret Journal про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість втручання в російсько-саудівську нафтову цінову війну, прагнучи стабілізувати нафтовий ринок.

Вашингтон хотів би дипломатичним шляхом домогтися від Саудівської Аравії зниження виробництва нафти і, крім того, вивчає можливість введення нових санкцій відносно Росії, повідомили джерела газети.

Нагадуємо:

Україна в 2020 році може заощадити 5-6 мільярдів доларів у зв'язку зі зниженням цін на нафту та газ на 50-60%, імпорт яких становить 20% від загального.

18 березня вартість травневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на біржі ICE у Лондоні впала на 9,6%, досягнувши 25,98 доларів за барель - останній раз нафта цієї марки перебувала на такому рівні у вересні 2003 року.З тих пір нафта дещо виросла у ціні.

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