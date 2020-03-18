Ціна нафти Brent уперше з 2003 року впала нижче 26 доларів за барель

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на біржі ICE у Лондоні впала на 9,6%, досягнувши 25,98 доларів за барель - останній раз нафта цієї марки перебувала на такому рівні у вересні 2003 року.

Про це свідчать дані торгів.

Станом на 19:00 вартість травневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на біржі CFD становила 25,49 доларів за барель, травневих ф'ючерсів на нафту WTI - 22,53 долара за барель.

Нагадаємо:

Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent за 17 березня подешевшали на 4,4% до 28,73 долара за барель - це мінімальна ціна закриття ринку в лютому 2016 року.