Ціна нафти Brent уперше з 2003 року впала нижче 26 доларів за барель
Вартість травневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на біржі ICE у Лондоні впала на 9,6%, досягнувши 25,98 доларів за барель - останній раз нафта цієї марки перебувала на такому рівні у вересні 2003 року.
Про це свідчать дані торгів.
Станом на 19:00 вартість травневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на біржі CFD становила 25,49 доларів за барель, травневих ф'ючерсів на нафту WTI - 22,53 долара за барель.
Нагадаємо:
Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent за 17 березня подешевшали на 4,4% до 28,73 долара за барель - це мінімальна ціна закриття ринку в лютому 2016 року.
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Економічна правда
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