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Ціна нафти Brent уперше з 2003 року впала нижче 26 доларів за барель

Середа, 18 березня 2020, 19:10
 

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на біржі ICE у Лондоні впала на 9,6%, досягнувши 25,98 доларів за барель - останній раз нафта цієї марки перебувала на такому рівні у вересні 2003 року.

Про це свідчать дані торгів.

Станом на 19:00 вартість травневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на біржі CFD становила 25,49 доларів за барель, травневих ф'ючерсів на нафту WTI - 22,53 долара за барель.

Нагадаємо:

Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent за 17 березня подешевшали на 4,4% до 28,73 долара за барель - це мінімальна ціна закриття ринку в лютому 2016 року.

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Економічна правда

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