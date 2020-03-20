Гривня на закритті міжбанку зміцнилась
20 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,45 - 27,55 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,45 - 27,55 гривні;
Євро – 29,47 - 29,58 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,40 – 28,31 гривні. Євро купують по 29,25 гривні, продають по 30,37 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,96 - 28,03 гривні, євро - 29,10 - 29,89 гривні.
Знати більше: Крапля валеріани від НБУ: Що відбувається з банками і курсом гривні
Нагадуємо:
Офіційний курс гривні послабився на 54 копійки, встановившись на 20 березня на рівні 27,8 гривні за долар.
20 березня котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,81 - 27,88 гривні за долар.
19 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,37 - 27,41 гривні за долар.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua