Гривня на закритті міжбанку зміцнилась

20 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,45 - 27,55 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,45 - 27,55 гривні;

Євро – 29,47 - 29,58 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,40 – 28,31 гривні. Євро купують по 29,25 гривні, продають по 30,37 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,96 - 28,03 гривні, євро - 29,10 - 29,89 гривні.

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Нагадуємо:

Офіційний курс гривні послабився на 54 копійки, встановившись на 20 березня на рівні 27,8 гривні за долар.

20 березня котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,81 - 27,88 гривні за долар.