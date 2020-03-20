Курс валют: "чорний" ринок, міжбанк, обмінники

20 березня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 14:45 встановилися на рівні 27,50 - 27,60 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 14:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,50 - 27,60 гривні;

Євро – 29,54 - 29,64 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,40 – 28,30 гривні. Євро купують по 29,28 гривні, продають по 30,38 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,23 - 27,89 гривні, євро - 29,14 - 29,84 гривні.

Середній курс по обмінниках України: долар США - 27,69 - 27,94 гривні, євро - 29,51 - 29,89 гривні.

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Нагадуємо:

Офіційний курс гривні послабився на 54 копійки, встановившись на 20 березня на рівні 27,8 гривні за долар.