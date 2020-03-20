Курс валют: "чорний" ринок, міжбанк, обмінники
20 березня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 14:45 встановилися на рівні 27,50 - 27,60 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 14:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,50 - 27,60 гривні;
Євро – 29,54 - 29,64 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,40 – 28,30 гривні. Євро купують по 29,28 гривні, продають по 30,38 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,23 - 27,89 гривні, євро - 29,14 - 29,84 гривні.
Середній курс по обмінниках України: долар США - 27,69 - 27,94 гривні, євро - 29,51 - 29,89 гривні.
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Нагадуємо:
Офіційний курс гривні послабився на 54 копійки, встановившись на 20 березня на рівні 27,8 гривні за долар.
19 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,37 - 27,41 гривні за долар.
Економічна правда
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