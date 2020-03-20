Смолій про вимоги від МВФ: Ми очікуємо, що Рада проголосує за два закони

Національний банк обговорює з Міжнародним валютним фондом прискорення отримання програми фінансування на 5,5 мільярда доларів. НБУ очікує, що парламент незабаром прийме два закони, які є умовою для отримання траншу.

Про це повідомив голова НБУ Яків Смолій під час прес-брифінгу.

"Ми говоримо на постійній основі про те, щоб прискорити отримання програми розширеного фінансування, умови якої ми погодили у минулому році.

Україна практично виконала свої зобов’язання, і ми очікуємо що Верховна Рада проголосує два закони, які стояли як попередні умови", - повідомляє Смолій.

Нагадуємо, що для угоди з Міжнародним валютним фондів про нову програму макрофінансової допомоги на 5,5 мільярда доларів залишилося виконати два prior actions: прийняття закону про ринок землі і проект закону 2571 про екс-власників збанкрутілих банки.

Також він наголошує, що Україна розраховує на частину фінансування від МВФ щодо підтримки по коронавірусу.

"Велика частина цього фінансування піде на покриття дефіциту держбюджету та на поповнення золотовалютних резервів"- резюмує Смолій.

Крім підтримки МВФ, НБУ розраховує на підтримку Світового банку, Єврокомісії та інших донорів, з якими співпрацював раніше.

Нагадуємо:

Міжнародний валютний фонд готовий мобілізувати кредитний потенціал на 1 трильйон доларів для допомоги країнам в боротьбі з коронавірусів.

Результати перемовин Національного банку та Міжнародного валютного фонду щодо можливого отримання Україною фінансування в межах механізмів невідкладної фінансової допомоги стануть відомі у найближчі тижні.

На засіданні Кабміну 16 березня профільному міністерству було доручено підготувати лист до Міжнародного валютного фонду щодо надання фінансової допомоги для боротьби із коронавірусом.

Також 16 березня президент Володимир Зеленський запросив до себе на Банкову парламентську фракцію "Слуга народу" для проведення засідання щодо відкриття ринку землі.

17 березня Верховна Рада перенесла голосування за земельну реформу, очікуючи на підтвердження домовленостей з МВФ про отримання фінансової допомоги щодо подолання наслідків коронавірусу.

У деяких середовищах обговорюється можливість оголосити стихійний дефолт, тобто відмовитися платити за боргами держави.

Заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован заявив, що ніхто в МВФ не відмовляв Україні в кредиті - персонал Фонду щодня спілкується з НБУ і Кабмном та працює над програмою.

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Економічна правда



