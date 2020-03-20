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Курс валют на 20 березня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

П'ятниця, 20 березня 2020, 11:12
 

20 березня котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,81 - 27,88 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua. 

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,00 - 28,03 гривні;

Євро – 30,22 - 30,24 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,65 – 28,57 гривні. Євро купують по 29,46 гривні, продають по 30,73 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,08 - 28,23 гривні, євро - 29,61 - 30,25 гривні.

Середній курс по обмінниках України: долар США - 27,96 - 28,35 гривні, євро - 29,79 - 30,27 гривні.

Знати більше: Крапля валеріани від НБУ: Що відбувається з банками і курсом гривні

Нагадуємо:

Офіційний курс гривні послабився на 54 копійки, встановившись на 20 березня на рівні 27,8 гривні за долар.

19 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,81 – 27,88 гривні за долар.

19 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,37 - 27,41 гривні за долар.

Економічна правда

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