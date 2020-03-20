Гривні складно на валютних торгах, НБУ продав 200 мільйонів доларів

19 березня Національний банк продав 200 мільйонів доларів для гальмування послаблення курсу гривні до іноземних валют.

Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,37 - 27,41 гривні за долар.

За даними Finance.ua, в перші 30-40 хвилин сесії попит значно перевищував пропозицію. НБУ вийшов з продажем 100 млн доларів по 27,8 гривні.

До 11 години котирування досягли позначки 27,82/27,85 гривні. Регулятор "дозалив" ще 50 млн доларів за тією ж ціною. Це призвело до деякого ослаблення тиску на гривню.

Офіційний курс гривні послабився на 54 копійки, встановившись на 20 березня на рівні 27,8 гривні за долар.

Загалом за 19 березня Національний банк продав 200 млн доларів.

Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,81 – 27,88 гривні за долар.

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Економічна правда