Міжбанк: гривня знижується, курс євро перетнув психологічну позначку

28 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,64 – 24,68 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,64 - 24,68 гривні;

Євро – 27,03 - 27,07 гривні;

Нагадуємо:

28 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,50 – 24,52.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 9 копійок, встановивши його на 28 лютого на рівні 24,56 гривні за долар.

Економічна правда





