Міжбанк: гривня знижується, курс євро перетнув психологічну позначку
П'ятниця, 28 лютого 2020, 17:30
28 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,64 – 24,68 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,64 - 24,68 гривні;
Євро – 27,03 - 27,07 гривні;
Нагадуємо:
28 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,50 – 24,52.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 9 копійок, встановивши його на 28 лютого на рівні 24,56 гривні за долар.
Економічна правда
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