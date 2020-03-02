Великі супермаркети констатують ажіотаж на медичні маски

"Епіцентр К" вводить у продаж марлеві пов'язки через дефіцит медичних масок, "Ашан" також відзначає зростання попиту на крупи.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна"

"Справді, наразі ажіотажний попит на медичні маски. Вони виготовляються виключно за межами України, тому їх імпорт був тимчасово призупинено через підвищений попит на продукцію у виробників.

Зараз готуємо до введення в асортимент багаторазові марлеві пов'язки від українського виробника "Укрмедтекстиль", але їх виробництво не може забезпечити весь підвищений попит через те, що пов'язки шиються вручну", - повідомила прес-служба мережі.

У компанії також констатували зростання попиту на антисептики, проте проблем із постачаннями цієї групи товарів не спостерігається.

"Ажіотаж також значно вплинув на попит на дезінфектор. Товарні запаси антисептиків у ТЦ "Епіцентр" збільшено, проблем із постачаннями немає", - зазначили в "Епіцентр К".

У прес-службі мережі "Ашан", крім масок і антисептиків, констатували зростання попиту на крупи, також зріс продаж цибулі, часнику та цитрусових.

"Ажіотаж справді є, але не такий високий, як в аптеках, наприклад. Дефіциту товару в нас поки що не спостерігається. Ми збільшуємо запаси масок на складах супермаркетів.

Але в лютому, в традиційний період зростання сезонних захворювань, збільшуємо закупівлю масок, тому в нас поки що є достатні обсяги залишків цього товару на складах", - повідомили в прес-службі "Ашану".

Водночас рітейлер допускає можливість виникнення проблем у разі замовлення нових партій масок.

"Замовлення нових партій товару справді може бути проблематичним у зв'язку з ситуацією на ринку", - констатували в компанії.

Нагадуємо:

Через побоювання довколо коронавірусу, цього тижня американські індекси показали найгірші результати з часів фінансової кризи 2008 року.

27 лютого став найгіршим днем для цих індексів з лютого 2018 року, а тиждень, що завершується, - найгірший з 2008 року (падіння -11%).

Європейські фондові ринки впали на 4-5% в ході торгів 28 лютого

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