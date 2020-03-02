Гончарук оголосив про початок "Великого будівництва"

1 березня почалися будівельні роботи на трьохсот об’єктах соціальної інфраструктури.

Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук на пресбрифінгу.

"За зиму ми підготували величезну кількість проєктів, які сьогодні почали будуватися. Тепла погода сприяла тому, що ми готові до запуску "Великого будівництво", яке анонсували ще восени", – повідомив прем’єр-міністр.

Гончарук додав, що програма "Велике будівництво" - це ініціатива президента Володимира Зеленського з будівництва соціальних інфраструктурних об’єктів та 4 тис км доріг.

"Ми провели нараду, присвячену цьому великому проєкту, і я можу констатувати, що вже почалися одночасні будівельні роботи на понад трьохсот об’єктів", – заявив Гончарук.

Прем’єр нагадав, що цьогоріч заплановано будівництво 100 шкіл, 100 дитсадків, 100 стадіонів та 200 приймальних відділень в лікарнях.

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Нагадуємо:

Згідно із деталями програми, у кожної області має бути узгоджений з Міністерством розвитку громад та територій перелік об’єктів, які область планує побудувати або відремонтувати протягом року.

Окремо області також мають узгодити з Укравтодором перелік доріг, які планують побудувати в рамках Дорожнього фонду.

В пріоритеті — дороги до опорних шкіл та лікарень.

Економічна правда