Девальвація гривні продовжується
Четвер, 19 березня 2020, 19:40
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 54 копійки, встановивши його на 20 березня на рівні 27,80 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,09 (на 19 березня - 29,79 гривні).
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Нагадуємо:
19 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,37 - 27,41 гривні за долар.
19 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,81 – 27,88 гривні за долар.
Економічна правда
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