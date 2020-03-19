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Девальвація гривні продовжується

Четвер, 19 березня 2020, 19:40
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 54 копійки, встановивши його на 20 березня на рівні 27,80 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,09 (на 19 березня - 29,79 гривні).

Знати більше: Крапля валеріани від НБУ: Що відбувається з банками і курсом гривні

Нагадуємо:

19 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,37 - 27,41 гривні за долар.

19 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,81 – 27,88 гривні за долар.

Економічна правда

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