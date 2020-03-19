Рубль рекордно обвалюється після падіння цін на нафту

Курс долара на Мосбіржі перевищив 81 рубль вперше з січня 2016 року. Євро піднявся вище 89 рублів вперше з лютого 2016 року.

Про це повідомляє Коммерсант.

За даними на 09:10 за Києвом, курс долара досягав 81,55 руб. (+ 0,84%), євро - 89,07 руб. (+ 0,85%).На відкритті торгів курс долара знижувався на 0,5%, до 80,5 руб., Євро - на 3,2%, до 85,5 руб.

Нагадаємо:

Вартість нафти марки Brent зросла в четвер вранці на 5% після падіння на 15% (до рівня 2003 року) напередодні.

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